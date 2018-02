O Tribunal de Justiça de Minas Gerais condenou um supermercado a pagar R$ 26,7 mil de indenização por conta do furto de um carro no estacionamento da loja. Em 2003, o proprietário se dirigia para seu carro e flagrou o veículo sendo furtado. O dono pediu ajuda, mas os seguranças do local nada fizeram para evitar o delito.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.