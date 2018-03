STF determina que assinatura de telefone é válida

DO JORNAL DA TARDE

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Gilmar Mendes, suspendeu uma lei da Assembl e ia Legislativa de São Paulo que impedia a cobrança da assinatura mensal de telefonia fixa e celular no Estado. A lei, aprovada em dezembro, entraria em vigor em 6 de fevereiro.

A pedido da Associação Brasileira das Concessionárias de Serviço Telefônico Fixo Comutado (Abrafix), Mendes concedeu uma liminar suspendendo a lei. Após a aprovação da lei pelos deputados, o projeto foi vetado integralmente pelo governador José Serra, sob a alegação de que era inconstitucional, mas a Assembl e ia, em nova votação, derrubou o veto.

Agora, o presidente do STF concluiu que legislar sobre cobrança em matéria de telecomunicações é uma competência federal e não estadual. Segundo ele, há jurisprudência no STF sobre isso. Mendes citou uma decisão de 2007 na qual a ministra Ellen Gracie suspendeu uma lei de Santa Catarina que proibia a cobrança.

“ A lei estadual, ao proibir a cobrança de assinatura mensal dos serviços de telefonia no Estado de São Paulo, dispôs sobre matéria de competência privativa da União “ , disse Mendes.

Para conceder a liminar, ele argumentou que havia urgência, já que a lei entraria em vigor em 6 de fevereiro. Segundo ele , se a lei entrasse em vigor, poderiam ocorrer situações irreversíveis, com danos para as operadoras no Estado.