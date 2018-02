‘Só querem devolver 2% do que paguei’

Você compra um imóvel e decide pagar em parcelas. No meio do caminho, seja lá qual for o motivo, decide interromper o negócio e tenta negociar o distrato, com a devolução de parte do que já foi pago. Aí a empresa diz que spo devolve 2%. Leiam bem: apenas 2%! Para vários advbogado consultados, tal situação é um escândalo, alguns dizem que se trata de apropriação indébita. Será? Veja o que aconteceu com o leitor Erick Oliveira, do Rio de Janeiro:

” Comprei um apartamento da Gafisa na Vila Mascote, mas não estou conseguindo arcar com o compromisso financeiro. Quero o distrato da unidade e tentei renegociar o fluxo, o que foi negado pela Gafisa. Paguei em torno de R$ 110 mil e a construtora quer devolver apenas R$ 2.350, ou seja, vai reter 98% do valor pago. Duvido que essa seja uma prática legal. Se for, é um tiro no CDC, pois é um abuso que mal consigo explicar, de tão descabido. Reter quase a totalidade do valor que paguei é praticamente um assalta a mão armada! Moro no Rio de Janeiro e estou com dificuldades para tratar diretamente com eles. Por mim, já teria comparecido pessoalmente na Gafisa e armado uma confusão.”

RESPOSTA DA GAFISA – A Gafisa esclarece que não descumpriu as condições descritas no contrato e que, em momento algum, deu causa ao distrato, inclusive no que tange ao atraso de obra. Em vista do cenário e buscando uma maior flexibilidade, a companhia informa também que realizou nova análise para o pedido do cliente e conseguiu renegociar o distrato com uma devolução de 60% do valor pago atualizado, uma quantia bem acima do que consta no contrato. A Gafisa enfatiza ainda que está em contato com o cliente para buscar a melhor solução para o caso no menor prazo possível.

COMENTÁRIO DA REDAÇÃO: O problema não foi resolvido. O leitor foi orientado a aguardar retorno depois do feriado de segunda-feira.

COMENTÁRIO DO ADVOGADO DE DEFESA: O acordo é sempre o melhor caminho para resolver questões como esta, mas o consumidor não deve negociar devolução inferior a 80% do valor pago, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já pacificou o entendimento de que a construtora só pode reter no máximo 20% do valor pago pelo consumidor, mesmo nos casos em que foi este que tomou a iniciativa de desistir do negócio. O direito à devolução do valor pago está previsto no artigo 53 do CDC, admitindo-se a retenção máxima referida, assim mesmo quando a construtora não der causa à rescisão.