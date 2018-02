Sky terá de voltar a transmitir a MTV

A operadora de TV por assinatura Sky terá d e voltar a transmitir o canal MTV, do Grupo Abril, retirado do ar em junho do ano passado. A decisão, tomada ontem pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), vale a partir da publicação no Diário Oficial da União, o que deve ocorrer ainda esta semana.

A retirada da MTV da grade d a Sky, no ano passado, levou a uma briga entre as empresas. Diante disso, o Cade interveio para investigar se a Sky estava cumprindo a s determinações de defesa da concorrência.