Sky em guerra contra cota para filmes nacionais

Karla Mendes – Agência Estado

A Sky declarou guerra ao PL 29, projeto de lei que altera as regras do mercado de TV por assinatura no país. A operadora está fazendo uma campanha ofensiva junto aos clientes, usando o artifício que mais sensibiliza os usuários: o preço do serviço.

Nos e-mails e correspondências enviados aos consumidores nos últimos dias, a Sky é incisiva em dizer que os valores dos pacotes ofertados serão reajustados caso o Congresso Nacional corrobore a obrigatoriedade de

transmissão de três horas e meia de conteúdo nacional por semana.

A companhia criou até uma página na internet (www.liberdadenatv.com.br) com a seguinte chamada em destaque: “Querem intervir na sua TV por assinatura”.

Tanto no site quanto nos comunicados enviados, a operadora explicita sua posição contrária ao capítulo V do PL 29 –

que trata das cotas de programação brasileira – e chama a atenção dos clientes para as consequências negativas,

caso essa imposição prevaleça.

Além do preço, a Sky destaca que haverá mudanças na programação dos pacotes, independentemente da vontade dos usuários, e também alteração de horários de programas com grande audiência. “Que tal House às 16 horas ou Two & a Half Man à meia-noite?”, questiona a operadora.