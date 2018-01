Situações podem levar seu nome às listas negras

Texto de Andréia Fernandes

A partir do momento em que o consumidor deixa de honrar o compromisso, seu

nome já fica sujeito à inclusão nos cadastros de inadimplentes. Entre as

principais situações que geram a negativação do consumidor está a emissão de

cheques sem fundos. Quando o cheque é devolvido duas vezes pelo banco, o

nome do emitente é lançado automaticamente no CCF do Banco Central. “Este,

por sua vez, repassa a informação aos cadastros de proteção ao crédito”,

afirma Arthur Luís Mendonça Rollo, advogado especialista em direitos do

consumidor.