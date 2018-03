Sites de recolocação profissional: tome alguns cuidados

Ao contratar serviços de recolocação profissional pela internet, leia atentamente o contrato de prestação de serviços para evitar problemas.

Procure entender como funciona o programa de oferta de vagas, verifique prazos e condições de contratação, mudanças de planos e eventuais multas por desistência.

Verifique, ainda, se a empresa deixa disponível um canal de comunicação eficiente (telefone, e-mail ou chat ao vivo) para tirar suas dúvidas. Na hora de confirmar a contratação, imprima todas as páginas com as informações sobre datas, prazos e restrições para usar como comprovantes no futuro.

Solicite ao site a lista de empresas com as quais ele mantém convênio para saber para onde seu currículo está sendo enviado e se os perfis de vagas correspondem às suas expectativas.

Se decidir cancelar os serviços, faça o pedido com antecedência de pelo menos 30 dias, mesmo que essa orientação não conste do documento.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.