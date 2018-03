Uma falha na rede da operadora de celular Vivo deixou usuários da companhia temporariamente sem sinal na manhã desta terça-feira em São Paulo. A operadora informou que o problema ocorreu em um seus equipamentos de sinalização, que faz a comunicação entre as centrais de telecomunicações, localizado no bairro do Jaguaré, em São Paulo, e foi solucionado antes das 10h.

