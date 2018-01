Simples e sem estresse

Texto Maíra Teixeira

Viver melhor, com menos coisas. Esse é o ideal de quem adota a simplicidade voluntária como estilo de vida. Geralmente, são pessoas que já tiveram um alto padrão de vida, mas não se sentiam satisfeitas mesmo cercadas de tudo o que a sociedade classifica como status, sucesso e vitória. Um exemplo disso é a trajetória de Susan Andrews, coordenadora do Parque Ecológico Visão Futuro (www.visaofuturo.org.br), uma ecovila em Porangaba, no Interior do Estado.