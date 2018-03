Show de Madonna: problemas com ingressos

O Procon-SP notificou a Time For Fun (T4F) para prestar esclarecimento sobre a pré-venda de ingressos do show da cantora Madonna, que se apresenta em dezembro no Brasil. De acordo com a instituição, a T4F não fornece a opção de pagar em dinheiro, apenas com cartão, cobra “taxa” de conveniência calculada de acordo com o valor do ingresso e não vende a meia entrada. Se as irregularidades forem comprovadas, a empresa poderá ter suas atividades suspensas temporariamente.

A empresa respondeu que a pré-venda especial é exclusiva para os registrados no fã-clube oficial da artista. “Mas, para o melhor atendimento de seu público, a T4F decidiu que a pré-venda especial irá contar com o desconto da meia-entrada em São Paulo”, diz em nota.