O Tribunal de Justiça de Santa Catarina condenou o Criciúma Shopping Center a pagar R$ 28 mil de indenização por danos materiais a uma consumidora que teve o carro furtado no estacionamento do estabelecimento. Para os juízes, enquanto faz compras, a cliente deixa o carro aos cuidados do shopping.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.