Um homem que foi vítima do desabamento do teto do Shopping Cidade Jardim de Natal (RN) vai receber uma indenização por danos morais no valor de R$ 30 mil, mais juros. O atendimento ao ferido foi considerado inadequado. A sentença é do juiz Felipe Luiz Machado Barros, da 7ª Vara Cível de Natal (TJ-RN).

