Serviço e condições péssimos em show de heavy metal da maior qualidade

Um dos principais eventos do ano na cidade de São Paulo foi o show do grupo inglês de heavy metal Iron Maiden, qoe ocorreu no domingo, 15 de março, no autódromo de Interlagos. O grupo que tem suas origens em 1975 passou pela segunda vez no País em menos de um ano, para alegria dos roqueiros.

Só que, literalmente, os fãs do grupo pagaram caro. O preço do ingresso variou de R$ 140,00 a R$ 350,00, mas o tormento para chegar ao autódromo e, principalmente, sair do local, irritou praticamente todos os 63 mil coitados que foram ao show.

Felipe Machado, jornalista do Grupo Estado, narrou de forma precisa a qualidade do show – excelente – e as agruras dos fãs para chegar, entrar e principalmente sair. Leia o texto no blog dele aqui no estadão.com, no seguinte endereço: http://blog.estadao.com.br/blog/palavra/?title=iron_maiden_show_excelente_apesar_de_int&more=1&c=1&tb=1&pb=1.

Em breve traremos uma reportagem com depoimentos e reclamações de quem sofreu para assistir ao Iron Maiden e o que fazer para protestar ou até mesmo buscar indenização por conta dos percalços. Será que direitos dos consumidores foram desrespeitados?