Por demorar duas horas para atender, a Salva Serviços Médicos de Emergência (Ecco-Salva) deverá indenizar em R$ 83 mil por danos morais a família de um segurado que morreu. Para o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, a empresa é responsável por perder a chance de prolongar a vida do paciente.

