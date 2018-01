Senado aprova indenização para overbooking

DO JORNAL DA TARDE

Passageiro vítima de overbooking (quando a empresa vende mais passagens do que o número de poltronas do avião) ou que tiver seu voo cancelado ou atrasado dever á ser indenizado pela companhia aérea, conforme prevê projeto de lei aprovado ontem pela Comissão de Desenvolvimento Regional do Senado.

O texto também altera o Código Brasileiro de Aeronáutica para diminuir de seis para quatro horas o tempo considerado como atraso passível de multa. O projeto segue, agora, para análise da Câmara dos Deputados.

A indenização nos casos de overbooking, cancelamento ou atraso será igual à tarifa de classe econômica ou superior, sem descontos. A indenização terá de ser paga no momento em que a empresa negar o embarque, em dinheiro ou crédito em conta.

