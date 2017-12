Seminário discute discriminação na propaganda

Texto de Maíra Teixeira

Seminário “Uma Reflexão Sobre o Papel da Publicidade na Proliferação e na Luta contra a Discriminação” deu voz ao debate sobre discriminação na propaganda e chamou a atenção para os estereótipos nocivos com os quais convivemos. Realizado dia 12 de maio, pelo Procon-SP e a Secretaria Estadual da Justiça e da Defesa da Cidadania, o evento foi iniciado com a assinatura de um documento contra a publicidade discriminatória, elaborado pelo Procon-SP em conjunto com entidades e lideranças da sociedade civil presentes. Veja documento no site do Procon-SP (www.procon.sp.gov.br)