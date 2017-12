Texto de Maíra Teixeira

No caminho para a compra consciente, que leva em conta a sustentabilidade do Planeta, os reflexos do aquecimento global, a escassez da água e as atitudes diárias de cada um de nós, só há uma via possível: a consciência. Para ajudar as pessoas a fazerem suas escolhas positivas existem ferramentas que as auxiliam, mas que precisam ser entendidas e conhecidas. É o caso dos selos e certificações de produtos e empresas.