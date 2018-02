Selo do Inmetro obrigatório em berços

Saulo Luz

A partir de dezembro de 2012 todos os berços fabricados no Brasil ou importados deverão ter o selo do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro) – que identificará os produtos certificados que seguem uma série de normas e padrões de segurança e qualidade do instituto.

A regulamentação atende aos requisitos das normas ABNT NBR 15860 (partes 1 e 2) e tem como objetivo principal a prevenção de acidentes com crianças e bebês. O órgão decidiu certificar o produto depois de um teste realizado no final de 2007, que reprovou todos os berços disponíveis no mercado brasileiro.

“Foram 11 marcas analisadas e 100% das amostras apresentaram algum tipo de problema. Por isso, incluímos o berço na lista de produtos que precisam de certificação compulsória”, cita Gustavo Kuster, gerente da Divisão de Programas de Avaliação da Conformidade do Inmetro.

Antes da portaria definitiva, era possível obter a certificação voluntária, de acordo com a Norma ABNT 13918: 2000, mas não havia nada que obrigasse os fabricantes a seguir o padrão de segurança e qualidade exigido pela norma.

Com a certificação compulsória, a adequação à norma (indicada pelo selo de conformidade do Inmetro) se torna obrigatória a todos os berços e permitirá que o Inmetro e outros órgãos, como o Instituto de Pesos e Medidas (Ipem), fiscalizem os produtos diretamente no varejo.

Fabricantes nacionais e importadores terão prazo de 18 meses (até dezembro de 2012) para produzir berços nas novas regras e até junho de 2013 para vender os produtos sem o selo que restarem nos estoques. Já o comércio poderá vender berços não certificados pelos próximos 36 meses (até 21 de junho de 2014).

Depois disso, qualquer empresa que colocar no mercado produtos sem a etiqueta do Inmetro poderá sofrer multas e outras penalidades. Mas Kuster acredita que o berço certificado pode chegar antes dos prazos máximos. “Muitos fabricantes já estão correndo. Eu acredito que antes do final de 2012 o consumidor já poderá encontrar alguns berços com o selo no mercado.”

A proposta de texto do regulamento passou por consulta pública e nasceu de uma iniciativa bilateral entre o Inmetro e a Consumer Product Safety Commission (CPSC) dos Estados Unidos – comissão norte-americana responsável pela segurança dos produtos de consumo. Os órgãos assinaram um acordo para harmonizar regulamentos e normas de produtos de consumo nos mercados de Brasil e Estados Unidos.