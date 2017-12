Seguro-saúde. Não se atrevam

Coluna de Josué Rios, publicada em 18/4/2006

Na última coluna, informei que os seguros de vida andam sendo cancelados

injustamente pelas seguradoras. E pior: a maioria dos juízes e tribunais vem

concordando com o procedimento.

Pois bem. Como a Justiça costuma “dar uma no cravo outra na ferradura”, como

diz o ditado, hoje, ainda no tema sobre cancelamento de contrato, trago uma

boa notícia. Qual? Quando o contrato com uma seguradora se refere não a um

seguro de vida, mas a um seguro-saúde (ou plano de saúde, no caso das

operadoras desse produto), a atitude da Justiça é completamente diferente.

Como? Explico: segundo os tribunais, se o contrato for de seguro de vida, a

seguradora não está obrigada a renová-lo na data do vencimento – mas, se o

contrato for de seguro-saúde, as seguradores estão impedidas de cancelar a

prestação do serviço, ou seja, o contrato continua por prazo indeterminado.