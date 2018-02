O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro condenou a Bradesco Saúde a ressarcir em R$ 29.396,92 um associado que teve que ser submetido a uma cirurgia para a colocação de um stent (prótese) no coração, uma vez que o plano de saúde negou o reembolso dos gastos que o consumidor teve com a operação.

