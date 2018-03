Seguro de veículo: pesquise, compare e leia bem o contrato

A contratação de seguro para automóvel é praticamente indispensável e, por isso deve ser feita com cuidado. Ao escolher o corretor e a empresa, verifique se são registrados na Superintendência de Seguros Privados (Susep).

Pesquise preços e condições de cobertura para ver qual empresa atende melhor o seu objetivo. Leia com atenção o contrato e, se tiver alguma dificuldade, procure um órgão de defesa do consumidor para esclarecer suas dúvidas.

O documento deve conter o valor a ser recebido em caso de perda do bem e o valor de mercado do veículo. Em caso de carro zero, se o sinistro ocorrer em até 90 dias, a indenização será feita pelo valor de um automóvel novo.

Se o seguro é de perfil, seja honesto ao prestar as informações, pois a falta de exatidão pode impedi-lo de receber o prêmio. Alterações durante a vigência da apólice devem ser comunicadas à seguradora. Do contrário, se verificada no sinistro divergência de informação, o segurado pode perder a cobertura.

