Seguradora nega aumento no DPVAT

A seguradora Líder, gestora do consórcio DPVAT, reafirmou que não haverá aumento de preço do seguro para 2012. Em nota divulgada, a empresa disse que as irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas da União (TCU) são falsas.

O Tribunal constatou problemas com os recursos arrecadados pelo DPVAT. Eles afirmaram que o aumento dos gastos tem impacto no valor cobrado dos proprietários de automóveis e o DPVAT poderia ficar até 11% mais caro por ano até 2015. “Não são verdadeiras as suposições de que haveria a realização de despesas artificiais para justificar elevações de preço”, declarou a Seguradora Líder. O TCU deu 90 dias para que a Superintendência de Seguros Privados (Susep) investigue a Líder.