O Tribunal de Justiça do Ceará (TJ-CE) condenou o Bradesco Seguros a pagar prêmio de apólice de seguros no valor de R$ 14.853,29 a uma cliente, em razão do óbito de seu marido em 1995. Além disso, ao valor deverá ser acrescida multa de 1% ao mês desde a data legal que a seguradora deveria ter efetuado o pagamento.