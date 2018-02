Seguradora que exigiu pagamento excedente para serviço de guincho em um raio menor que 100 quilômetros pagará R$2 mil por danos morais e R$ 138,32 por danos materiais a cliente que se recusou a pagar o exigido – sendo abandonado à beira da estrada. A decisão é do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul.

