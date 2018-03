A 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Ceará (TJ-CE) condenou a Mapfre Vera Cruz Seguradora S/A a pagar indenização de R$ 30 mil a uma pessoa que foi vítima de acidente automobilístico. O valor é resultado do acúmulo de multa estipulada em R$ 200 por dia mais a diferença do seguro DPVAT.

