A 1ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJ-SC) condenou a Centauro Vida e Previdência a indenizar um cliente no valor de R$ 13,5 mil por título de seguro DPVAT. A empresa se recusava a pagar o seguro à vítima, que após acidente automobilístico sofreu com debilidade permanente em seu braço direito.