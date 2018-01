Se o boleto chegou atrasado, cliente fica livre de juros e multa

Se já era costume da empresa mandar o boleto de cobrança à casa do cliente todo mês, a suspensão do serviço não pode ser suspendida sem aviso prévio.

Se isso acontecer ou o boleto não for entregue por algum outro motivo, não cabe ao consumidor arcar com juros e multa pelo atraso do pagamento. Isso porque o cliente não pode sofrer consequências pelo erro da empresa.

No entanto, é muito importante que o consumidor entre em contato com a prestadora de serviço para formalizar a reclamação, logo que notar o atraso na entrega do boleto.

Guardar provas do registro também é válido. Se a reclamação foi feita verbalmente, escreva o nome do atendente e registre a data e horário da ligação. Se for pela internet, guarde o e-mail. Até que provem ao contrário, o consumidor está falando a verdade.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No caso de o cliente ter enfrentado dificuldades e transtornos em contato com a empresa, tem o direito de ser indenizado por danos morais.