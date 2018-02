O salão de beleza Edson Freitas terá de pagar R$ 15 mil de indenização a título de dano moral a um modelo e ator que perdeu os cabelos após tratamento para alisamento. A decisão é da 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio (TJ–RJ), que rejeitou o recurso do salão e manteve a sentença de primeiro grau.

