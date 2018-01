Saiba seus direitos nos recalls do Mini e do Spacefox

A Fundação Procon-SP está acompanhando dois recalls de veículos anunciados recentemente. A BMW do Brasil convocou no dia 26 de janeiro, os donos dos veículos Mini (modelos Cooper S, Cooper S Cabrio, Cooper S Jonh Cooper Works, Cooper S Clubman, Countrymann Cooper S e Countrymann Cooper S ALL 4) fabricados entre março de 2006 e janeiro de 2011 para agendar a substituição da bomba de água suplementar do turbocompressor.

O reparo será feito em razão da possibilidade de superaquecimento e, em casos extremos, princípio de incêndio no compartimento do motor. Para informações adicionais, ligue para 0800 707 0578 ou acesse www.minibrasil.com.

Já a Volkswagen do Brasil convoca os veículos Spacefox ano/modelo 2012 para eventual substituição dos cintos de segurança laterais do banco traseiro – há possibilidade de microfissuras no terminal inferior de fixação do cinto e falha na retenção dos ocupantes (acesse o site www.vw.com.br ou ligue para 0800 019 5775). Se encontrar dificuldades, busque orientações no Procon-SP (telefone 151).