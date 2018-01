Saiba como usar o FGTS

De forma bem resumida, aí estão todas as modalidades em que é permitido o saque do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço). Recebemos com frequência muitas mensagens com perguntas sobre possibilidade de resgate para pagar dívidas, para investir no casamento, para pagar faculdade, comprar carro e outras dúvidas. Nada disso é permitido pela lei. O resgate só é permitido nas circunstâncias abaixo, em nenhuma outra mais.

ATENÇÃO: SOMENTE NOS CASOS ABAIXO É PERMITIDO SACAR O FGTS.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

AS REGRAS

Atualmente, o saque é permitido ao trabalhador que for demitido, em caso de aposentadoria ou de morte

Quem vai comprar a casa própria também pode utilizar o dinheiro do fundo

A pessoa que contribuiu para o FGTS mas que, ao perder o emprego, ficou três anos sem trabalhar com a carteira assinada, pode sacar os recursos acumulados.

O dinheiro é liberado ainda para o trabalhador com câncer, AIDS ou doença grave em estado terminal

O mesmo vale para pessoas com mais de 70 anos de idade, para trabalhadores que aplicam em quotas de Fundos Mútuos de Privatização e para quem possui uma necessidade pessoal, cuja urgência e gravidade decorram de desastre natural ocorrido em área de emergência ou de estado de calamidade