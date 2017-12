Texto de Aiana Freitas

Quem está construindo um imóvel ou precisa pedir uma nova ligação de energia

elétrica deve, antes de mais nada, procurar um eletricista particular de sua

confiança. Caberá a esse profissional analisar qual a carga que deverá ser

instalada no imóvel, fazer o dimensionamento e providenciar a construção do

padrão de entrada de energia elétrica, que deve obedecer às normas técnicas

da concessionária que atua em sua região.