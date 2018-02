Saiba como está a administraão de seu plano de saúde

CARLONA DALL’OLIO – JORNAL DA TARDE

Se o consumidor quiser saber se o seu plano de saúde passa por alguma interferência da ANS pode consultar os canais de atendimento da agência. Convém se informar antes de decidir se é o caso de mudar de plano ou aguardar uma possível melhora nas condições do convênio médico. Um sinal de dificuldade financeira pode ser uma diminuição da qualidade do atendimento oferecido

No endereço http://www.ans.gov.br/portal/site/legislacao/legislacao.asp é possível fazer uma pesquisa e saber se a sua operadora está em Regime Especial (Direção Fiscal e/ou Técnica). Os outros tipos de intervenção não podem ser consultados. No campo “Tipo de Norma” selecione “RN – Resolução Normativa” e no espaço “Palavra-Chave” escreve o nome da operadora. Por meio do Disque ANS (0800 – 701 9656) também é possível obter informações

Especialistas aconselham o cidadão a verificar em órgãos de defesa do consumidor – como o Procon-SP e o Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor (Sindec) –, se há muitas reclamações sobre o convênio. Outra dica é denunciar à ANS todas as irregularidades cometidas por seu plano de saúde, pois o atendimento não pode ser interrompido em nenhuma hipótese

As denúncias podem ser feitas pelo Disque ANS e nos Núcleos Regionais de Atendimento e Fiscalização. Os endereços dos postos constam no site do órgão regulador

Mas caso seu plano venha a falir, o atendimento não será interrompido, segundo a ANS. A agência afirma que garantirá o repasse da carteira de clientes a outra operadora, que terá de oferecer serviços semelhantes e cobrar a mesma mensalidade