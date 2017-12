Saiba como comprar seu celular

Texto de Maria Rehder

Ao sair em busca de um novo celular, os consumidores não podem ignorar o

fato de que não foram só as operadoras de telefonia móvel que lideram o

ranking de reclamações do Procon de São Paulo, divulgado na última semana,

que também traz algumas fabricantes de aparelhos listadas entre as dez

empresas que mais receberam queixas dos consumidores em 2005. Entretanto,

alguns procedimentos como a definição prévia de suas necessidades, uma

pesquisa de mercado e a busca de informações com os órgãos de defesa do

consumidor sobre as práticas de atendimento das empresas fabricantes podem

levar o consumidor a uma escolha mais segura.