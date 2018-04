SACs: empresa tem de entregar gravações

Recusar ou dificultar a entrega da gravação das chamadas para o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC), como determina o decreto que regula o serviço, de 1º de dezembro de 2008, é considerada prática abusiva.

Segundo portaria do Ministério da Justiça, a empresa que não cumprir o pedido está sujeita a multa que pode chegar a R$ 3 milhões. De acordo com o decreto, a entrega da gravação deve ser feita no máximo em 10 dias. O cliente pode escolher o meio para receber (e-mail, carta ou pessoalmente”.