Texto de Eleni Trindade

À primeira vista, as sacolinhas plásticas que as pessoas usam para transportar as compras do supermercado parecem ser apenas peças leves que voam com o vento. Mas o impacto ambiental é pesado se elas forem descartadas de forma inadequada, porque o plástico é um material que demora mais de 450 anos para se desintegrar.