Sacar FGTS para pagar casa fica mais barato

DO JORNAL DA TARDE

O trabalhador que pretende comprar a casa própria à vista, mas precisa sacar dinheiro do FGTS para completar o valor do imóvel desejado, vai poder economizar até R$ 2.200 a partir de agora. Isso porque o Conselho Curador do FGTS estabeleceu um valor máximo para a tarifa praticada pelos bancos nestes casos.

Até hoje não havia um limite para a cobrança. Por isso, os bancos chegam a pedir até R$ 3 mil apenas para efetuar o resgate do Fundo – valor correspondente à chamada Taxa de Intermediação de Saque do FGTS.

Agora, com a determinação do Conselho, o valor da tarifa não vai poder ultrapassar R$ 800 (no caso de imóveis de até R$ 130 mil) ou R$ 1.600 (para imóveis de valor superior a R$ 130 mil).

Os preços correspondem a taxa de 0,16% ou 0,32%, respectivamente, tendo como referência o valor máximo de um imóvel que pode ser financiado pelo Sistema Financeiro de habitação (SFH), que é de R$ 500 mil.

Vantagem para pequenos

“A medida vai beneficiar principalmente o pequeno cotista, que pretende comprar um imóvel mais barato”, ressaltou o ministro do Trabalho e Emprego, Carlos Lupi, ao divulgar a mudança. “E valerá para todas as instituições financeiras, e não apenas para a Caixa Econômica Federal”, frisou Lupi.

Para o Ministério, os bancos cobravam uma tarifa alta porque esse era o único ganho que eles obtinham ao realizar esse tipo de transação – afinal, o trabalhador não estava contratando um financiamento imobiliário, já que queria quitar o imóvel à vista.

A Caixa Econômica Federal, mesmo sendo gestora dos recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, cobrava R$ 1 mil para realizar a transação.

Nos outros bancos, a tarifa tendia a ser mais alta porque a instituição teria custos na operação, já que não era gestora do Fundo. Agora, com ou sem custos, todos terão de cobrar do cliente o mesmo valor. Os bancos têm o prazo máximo de 60 dias para se adaptar às novas regras.