Texto de Angela Crespo

Fechado o Ranking do Advogado de Defesa referente às reclamações registradas no período de fevereiro de 2007, mais uma vez a telefonia aparece com o maior número de reclamações, com a Telefônica em primeiro lugar (35 cartas), seguida pela Vivo (26) e pela TIM (23). A Claro ficou na 7ª posição, com 6 cartas e é a única empresa da área que não respondeu todas as reclamações enviadas ao jornal – ficaram sem informação 66,6%.