Sabesp não consegue explicar faturas estratosféricas

É impressionante a incapacidade que a Sabesp demonstra ao tentar explicar como é que um consumidor deve pagar quase R$ 800 de conta de água em um mês quando sua média de consumo é R$ 56. Os ajustes que a emrpesa diz que faz nas faturas são um escárnio, e a incapacidade de explicar as faturas estratosféricas continua – a empresa nem se dá ao trabalho de entrar em contato com o cosumidor. Veja o caso de Ricardo Kanaan, de São Paulo:

“Em novembro, recebi uma conta de água exorbitante, no valor de R$ 743. O problema é que a média do meu consumo mensal gira em torno de R$ 56. Então, solicitei a visita de um técnico da Sabesp, que não encontrou qualquer vazamento que justificasse a cobrança. Fiquei tranquilo, pensando que o caso estava resolvido, mas no mês seguinte, recebi nova cobrança altíssima, desta vez no valor de R$ 575,92. Não sei o que fazer, principalmente porque acho que as cobranças são indevidas. E agora?”

RESPOSTA DA SABESP – Em resposta à reclamação do sr. Ricardo Kanaan, informamos que foi feita uma vistoria no imóvel no qual constatou que o hidrômetro funcionava normalmente, o que confirma a leitura emitida na conta de dezembro. Informamos ainda que a conta referente ao mês de novembro foi emitida com faturamento por média. Diante disso, o valor cobrado foi recalculado com o consumo total apurado, dividido entre os meses de novembro e dezembro. A conta de dezembro foi reformada para o valor de R$316,44, referente ao consumo de água e esgotos acrescida de R$289,48 referente à diferença de consumo pelo pagamento a menor na conta de novembro, totalizando R$ 575,92. As contas posteriores foram emitidas com leituras reais e sequenciais, os consumos estão corretos e devem prevalecer. Informamos ainda que, conforme procedimento empresarial aprovado pela Arsesp e que as instalações internas são de responsabilidade do cliente.

COMENTÁRIO DA DA REDAÇÃO: A Sabesp não entrou em contato com o leitor para esclarecer as cobranças.

COMENTÁRIO DO ADVOGADO DE DEFESA: Apesar das explicações da empresa, cabe a esta demonstrar que houve o referido aumento do consumo, bem acima da média informada pelo consumidor. Nesses casos de consumo muito superior à média, exige-se a comprovação pela empresa, que poderá ocorrer caso o consumidor recorra ao Juizado Especial Cível. Lamente-se ainda que a concessionária não tenha buscado contato com o consumidor para orientá-lo.