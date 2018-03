A 2ª Câmara de Direito Civil do Tribunal de Justiça de Santa Catarina condenou a empresa Brooklyn Empreendimentos Imobiliários (Shopping Center Itaguaçu) ao pagamento de R$ 370 a um consumidor, o valor de mercadorias adquiridas no local e furtadas do carro do cliente no estacionamento do shopping.

