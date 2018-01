O laboratório Roche divulgou comunicado informando que está recolhendo do mercado brasileiro todos os lotes do medicamento Viracept(mesilato de nelfinavir)em pó e comprimido, utilizado no tratamento de pacientes

portadores do vírus HIV.

