Risco de comprar carro em leilão

Josué Rios – colunista do Jornal da Tarde

Na última coluna falei da adulteração de chassi e motor no caso de veículo adquirido de lojas ou concessionária. Hoje volto a tratar da adulteração, mas nos casos em que o veículo foi comprado em leilões de bancos, seguradoras e órgãos públicos.

vi muita gente se dá bem com leilões. Mas é preciso saber que nem tudo são flores nesse tipo de negócio. Por exemplo, o sr. Furtado, o Consumidor, comprou um veículo de passeio num leilão promovido por uma seguradora, mas nem chegou a retirar o carro do pátio onde ocorreu o leilão. Motivo: percebeu após arrematar o bem que o chassi do carro estava adulterado.

Pasmem: nem bem o sr. Furtado teve tempo de discutir o assunto com a seguradora, e o carro adulterado já estava sendo leiloado novamente pela companhia de seguros, tendo sido comprado por uma consumidora, que não percebeu a adulteração, e foi parada pela polícia, acusada pelo crime de adulteração de chassi, previsto no artigo 311 do Código Penal, cuja pena que pode chegar a seis anos de cadeia.

Diante do enorme constrangimento com a apreensão do carro pela polícia, mais a acusação do crime de adulteração, a consumidora processou o sr. Furtado para exigir indenização por dano moral e ressarcimento pelo valor pago pelo carro, em lugar de exigir a indenização da seguradora. Isto porque o veículo já estava em nome do sr. Furtado, quando foi leiloado pela segunda vez pela companhia de seguro.

Mas claro que, após indenizar a compradora do carro, o sr. Furtado voltou-se contra a seguradora para obter o reembolso de tudo que pagou à adquirente do veículo adulterado, e a Justiça condenou a seguradora a fazer o reembolso total.

O importante é ressaltar a confusão a que está sujeito o comprador de um carro leiloado, em razão da irresponsabilidade de seguradoras e bancos que promovem leilões sem fazer, previamente, a devida regularização dos carros oferecidos ao público.

Nesses casos, o comprador enganado tem o direito de exigir o valor pago pelo carro, mais dano moral, além de outros prejuízos comprovados, e tudo com a devida atualização monetária e juros, além do reembolso com despesas do processo.

Anote: o comprador do carro leiloado não pode reclamar indenização em relação ao estado do veículo que está adquirindo – mas isso não quer dizer que seguradoras e bancos estejam liberados para vender veículos com adulteração ou irregularidades relativas à documentação do bem que vendem em leilões.

Tanto assim que ao julgar o caso de um carro com chassi adulterado, leiloado por uma financeira, o Tribunal de Justiça de São Paulo deu a seguinte lição: “Ao colocar o veículo disponível para leilão caberia à financeira tomar as cautelas necessárias, pois o dever de segurança é inerente a todo produto colocado no mercado, também que por meio de leilão”, afirmaram os desembargadores da 29ª Câmara Cível do TJ-SP.

O pior é que a mesma irresponsabilidade de leiloar carros com problemas de adulteração ou de documentação é comum em leilões promovidos por alguns Detrans ou órgãos públicos.

Certa vez uma consumidora adquiriu duas motos num leilão feito pelo Detran do Rio de Janeiro, e passou pelo mesmo vexame: as motos foram paradas pelo polícia e apreendidas por irregularidade no chassi, tendo a compradora sido conduzida à Delegacia de Furtos e Roubos para investigação.

Ao julgar o caso os desembargadores da 18ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro condenaram o Estado do Rio, mais o Detran, ao pagamento de R$ 10 mil de dano moral à compradora das motos, mais o ressarcimento de todos as despesas para a regularização dos veículos.