Resista às abordagens de rua

Além do contato pelo telefone, as ofertas diretas chegam também pelo correio ou são feitas no meio da rua. A aposentada Maria Amélia dos Reis estava saindo do banco quando foi abordada por um representante da Editora Peixes. “Já fui falando que não queria assinar, mas a moça di foi perguntando coisas, preenchendo um papel e pediu meu cartão. Eu entreguei e, papo vai, papo vem, fui embora sem levar nenhum papel. Na fatura seguinte do cartão de crédito estava a cobrança de uma assinatura!.”

