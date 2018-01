Reprovados 5 SACs de teles

Texto de Maíra Teixeira

Nesta semana, o JT mostra o resultado das análises do teste dos Serviços de Atendimento ao Consumidor (SACs) feitos pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro) e Instituto Brasileiro de Relações com o Cliente (IBRC) do setor de telefonia móvel e fixa. Um dos setores mais odiados no País, os atendentes de telemarketing são sempre lembrados, em pesquisas, pela cortesia excessiva e ineficiência. Os testes foram feitos entre setembro de 2005 e junho de 2006.