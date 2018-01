Texto de Eleni Trindade

No setor de Intoxicação do Hospital das Clínicas de São Paulo (HC), mais da metade os atendimentos refere-se a crianças intoxicadas por produtos de limpeza e medicamentos. “São cerca de 62% e a maioria tem até 5 anos de idade”, explica Anthony Wong, coordenador do Centro de Assistência Toxicológica do HC. “Desse total, cerca de 60% são causadas por medicamentos mal administrados pelos adultos.”