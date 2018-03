Entram em vigor hoje as novas regras sobre as obrigações de estacionamentos. Pelas mudanças, sancionadas em dezembro pelo governo do Estado, todos os estabelecimentos deverão emitir comprovante de entrega do veículo contendo o preço da tarifa, a identificação do modelo e da placa do veículo, o prazo de tolerância, o horário de funcionamento, o nome e o endereço da empresa responsável pelo serviço, além do número de inscrição no CNPJ, entre outros dados.

