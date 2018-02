Reformar fica 5,8% mais caro

CAROLINA DALL’OLIO – JORNAL DA TARDE

Além das dores de cabeça que toda obra costuma trazer, o paulistano que reformou a casa neste ano teve de enfrentar um problema a mais: o aumento de preço dos materiais de construção.

De acordo com o Índice do Custo de Vida (ICV), medido pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), nos sete primeiros meses de 2008 esses produtos ficaram, em média, 5,89% mais caros.

Os materiais já saíram da fábrica custando mais. Segundo Melvyn Fox, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Materiais de Construção (Abramat), todos os produtos derivados do aço, cobre e do petróleo (plásticos) tiveram aumento de preços por conta da valorização dessas mercadorias no mercado internacional.

Além disso, a energia elétrica usada na produção e o frete dos materiais sofreram reajustes e também contribuíram para inflação do setor. “Com custos de produção mais altos, a indústria teve de repassar esses preços para o varejo”, afirma Fox.

Os comerciantes, por sua vez, repassaram os aumentos ao consumidor final. “Não há como o lojista conter os preços nesse cenário”, declara Cláudio Conz, presidente da Associação Nacional dos Comerciantes de Materiais de Construção (Anamaco).

O setor, porém, não tem do que reclamar. Mesmo com preços altos, as vendas continuaram crescendo em ritmo acelerado nestes sete meses. Para a indústria, a alta foi de 30% em relação ao mesmo período do ano passado. No varejo, as vendas subiram 9%.

Com mais gente querendo comprar, o lojista também aproveitou o momento para deixar os preços dos materiais ainda mais salgados. “Houve um crescimento significativo da demanda, que se explica principalmente pela alta da renda do brasileiro e pela participação da classe C no consumo desses materiais”, afirma Conz.

