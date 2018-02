Reembolso nas contas de luz

LIGIA TUON – JORNAL DA TARDE

O Procon-SP vai cobrar da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) uma

reformulação imediata das taxas cobradas nas contas de luz e uma possível

devolução dos valores pagos a mais pelos consumidores.

O órgão informou que negocia com as concessionárias que teriam

lucrado com os encargos repassados a mais nas faturas de energia elétrica. Em encontro realizado ontem entre Procon e empresas, estas não se mostraram dispostas a negociar a devolução do valor cobrado e informaram que seguiram determinações da própria Aneel, que não participou da reunião.

Segundo Roberto Pheiffer, diretor executivo do Procon-SP, as meditas

imediatas a serem tomadas são cobrar um posicionamento da Aneel e averiguar se realmente houve apropriação do valor pelas empresas. “Se for constatada ilegalidade, o dinheiro terá de ser devolvido aos brasileiros. Se não, somente haverá uma mudança no sistema de cobrança”, explicou.

Ele acrescenta ainda que, enquanto isso, “a população deve aguardar e,

principalmente, cobrar que a Aneel tome providências”.