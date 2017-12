Texto de Aiana Freitas

Necessidade. Esse é o caminho para o consumo consciente de energia elétrica

– e para a conseqüente diminuição do valor da conta mensal. Adquirir hábitos

simples, como apagar as luzes ao sair de um cômodo e não dormir com a tevê

ligada, já são suficientes para fazer dessa economia uma realidade diária e

quase imperceptível.