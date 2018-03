Redecard vai aceitar cartões Visa em julho

ANA PAULA RIBEIRO – O ESTADO DE S. PAULO

A Redecard anunciou ontem que sua rede de terminais passará a aceitar os cartões com a bandeira Visa a partir de 1º de julho. Em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a companhia informou que está preparando seus sistemas para capturar a nova bandeira, paralelamente ao processo de licenciamento da rede credenciada.

A operadora de cartão solicitou nesta semana à Visa uma autorização para credenciar estabelecimentos comerciais para a bandeira norte-americana. “Estamos comprometidos a estarmos prontos para receber a licença até o dia 1º de julho”, afirmou o diretor presidente da Redecard, Roberto Medeiros.

A partir de 1º de julho, acaba a exclusividade da Cielo (ex-VisaNet) com a Visa. É esperado que, a partir dessa data, as redes das duas maiores credenciadoras do País passem a aceitar cartões com as bandeiras Mastercard e Visa.

Além disso, o Santander fez uma parceria com a GetNet para atuar na área de credenciamento de estabelecimentos comerciais. A maior concorrência no setor é um desejo do governo brasileiro e de associações que representam os comerciantes.

De acordo com Medeiros, a Redecard apresentou à Visa toda a documentação necessária para ter a autorização para o credenciamento. Itens como o resultado da companhia, a visão de negócio da Redecard para o futuro e os sistemas de segurança e tecnologia fazem parte dos documentos entregues à bandeira.

O executivo acrescentou ainda que a Visa pediu à Redecard alguns requisitos específicos no sistema operacional. “Iniciamos alguns testes para verificar o comportamento desses requisitos em nosso ambiente”, explicou. Já foram realizados testes de laboratório. A certificação do processo de captura e de liquidação financeira está em fase avançada.

Medeiros não revela qual o número de estabelecimentos que pretende credenciar com a bandeira Visa, mas afirmou que adotará uma estratégia de diferenciação para conquistar esses clientes. Esse modelo de atuação está baseado em quatro pontos: histórico de ser multibandeira; inovação em produtos; segurança do sistema; e manutenção da política de antecipação de recebíveis.

Atualmente, a Redecard faz o credenciamento para 16 bandeiras diferentes, incluindo Mastercard, Diners e Aura.