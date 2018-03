Rede privada tem nota bem acima da média da pública

LUCIELE VELLUTO – JORNAL DA TARDE

Uma pesquisa realizada com mil pessoas no mês de novembro mostra que, em uma escala de 0 a 10, os planos de saúde estão com nota média de 7,54 entre os clientes de convênios médicos – o 0 mostra maior grau de insatisfação, e o 10, o maior de satisfação. A nota está bem acima da média 4,22 dado para a saúde pública, mas, mesmo assim, mostra que os planos ainda tem muito o que melhorar.

“É uma média razoável, mas está longe de ser ideal. As pessoas avaliam melhor os médicos do que o serviço prestado pelos planos”, afirma Ricardo Moura, diretor da unidade de projetos da área médica da GfK, empresa de pesquisa que realizou o levantamento no mês de novembro do ano passado e o divulgou agora, em fevereiro.

Enquanto 27% dos que estão cobertos por plano de saúde deram nota 10 para o serviço prestado, os médicos ficaram com nota 10 entre 57% dos clientes dos planos. “O que mostra que as falhas são mais estruturais do que falta de bons profissionais”, analisa o diretor da pesquisa.

O estudo ainda revela que os planos de saúde não incentivam os usuários a consultarem um médico em caso de problemas de saúde.

De acordo com a GfK, 76% dos que têm convênio vão ao médico caso se sintam mal. Já entre os que frequentam a rede pública de saúde, esse porcentual é de 73%. “Estatisticamente, está igual”, explica Moura.

No entanto, a realização de exames está mais ligada aos planos de saúde, pois 67% dos que têm assistência médica particular tem o exame pedido pelo médico, ante 60% dos que usam o serviço público.

Entre os usuários dos serviços públicos de saúde, o levantamento mostra que 68% das pessoas que fazem uso desse serviço deram notas de 0 a 5, um alto grau de insatisfação. Cerca de 21% dessa fatia dos entrevistados deram nota 0 ao serviço público. No caso da avaliação dos profissionais de medicina, 44% dos entrevistados deram nota 10 para o atendimento prestado.